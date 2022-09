Funérailles de la reine : Stéphane Bern pas convaincu par la «petite larme» de Meghan

S'il a noté que les relations entre Kate et Meghan semblaient moins glaciales, le journaliste franco-luxembourgeois s'est montré un peu dubitatif quant à la sincérité de l'épouse du prince Harry.

Les moindres faits et gestes de Meghan Markle ont été scrutés durant les funérailes de la reine.

L'image a fait le tour du monde: on y voit Meghan Markle essuyer furtivement une larme à la sortie des funérailles de la reine Elizabeth lundi dernier. Alors que tout le monde sait que les relations entre la «Firme» et l'Américaine sont plus que tendues, notamment depuis l'interview explosive chez Oprah Winfrey.