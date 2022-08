Loto du patrimoine : Stéphane Bern veut sauver un monument de Sierck-les-Bains

Construite en 1624, elle a appartenu au premier drapier de la commune et est «un des rares témoins des maisons de marchands édifiées à Sierck-les-Bains entre le milieu du XVIe et le début du XVIIe siècle», indique le site de la Fondation Patrimoine.

Classée monument historique, cette maison, fragilisée par la suppression d'une maison mitoyenne dans les années 50, menace aujourd'hui de s'effondrer. Construite en 1624, elle a appartenu au premier drapier de la commune et est «un des rares témoins des maisons de marchands édifiées à Sierck-les-Bains entre le milieu du XVIe et le début du XVIIe siècle», indique le site de la Fondation du patrimoine.

Le but est aujourd'hui de la restaurer et d'y implanter un logement individuel ainsi que de construire deux nouveaux immeubles adjacents. Les travaux débuteront en 2023 et seront terminés fin 2025.

745 sites en péril ont été aidés depuis 2017

En 2017, une mission d’identification du patrimoine en péril et de recherche de nouvelles sources de financement pour le restaurer avait été mise en place, donnant naissance au «Loto du patrimoine». Depuis, «745 sites en péril ont été aidés. Plus de la moitié ont été sauvés ou sont en voie de l’être», a souligné Stéphane Bern.

Plus de 100 millions d’euros récoltés

Plus de 100 millions d’euros (dont 26 millions pour l’édition 2021) ont déjà été collectés au profit de la Fondation du patrimoine depuis 2018, selon le ministère. Et au moins 4 800 sites en péril ont été signalés et des millions de personnes participent chaque année aux jeux de grattage et de tirage «Mission Patrimoine».