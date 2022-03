Dernier hommage : Stéphane Hessel enterré avec les honneurs

Le résistant français, auteur du best-seller «Indignez-vous!», décédé la semaine dernière à l'âge de 95 ans, a été inhumé jeudi matin à Paris, en présence du président François Hollande.

La France a rendu jeudi un hommage national à Stéphane Hessel, résistant, intellectuel et militant, mort la semaine dernière à 95 ans. Le président François Hollande a salué un «homme libre» et «un grand Français», lors d'une cérémonie, à Paris, dans la cour des Invalides.

Le chef de l'État a prononcé l'éloge funèbre de l'ancien diplomate et écrivain, auteur du manifeste «Indignez-vous», vendu depuis 2010 à quelque quatre millions d'exemplaires dans le monde et qui a inspiré plusieurs mouvements de protestation, notamment en France, en Espagne et en Grèce.