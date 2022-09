Stéphane Pallage : «Tout le monde ne peut pas aller à Oxford»

La séquence du 28 septembre

Pourquoi les étudiants luxembourgeois préfèrent-ils l’étranger? Question posée par Jean-Luc Bertrand à Stéphane Pallage, recteur de l’Uni du Luxembourg. «Nous avons beaucoup d’étudiants luxembourgeois, de plus en plus d’excellents étudiants luxembourgeois. Un peu moins de 50%» précise-t-il. Lors du dernier semestre d’hiver de l’année scolaire 2021/2022, 2 993 des 6 990 étudiants inscrits étaient luxembourgeois, soit environ 43%.

La séquence du 27 septembre

L’Université du Luxembourg, c’est près de 50 masters, et une douzaine de bachelors. Le master en Data Science est le dernier-né. «On vit dans un monde de données de plus en plus massives et on a besoin de gens qui ont les capacités techniques de faire parler ces données. Ce sont des techniques mathématiques et statistiques qui sont très demandées sur le marché du travail», précise Stéphane Pallage, recteur de l’Université du Luxembourg.