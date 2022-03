Grosse émotion : Stéphane Plaza fond en larmes sur «M6»

Alors que la chaîne diffusait en direct, mardi soir, la 300e de sa pièce de théâtre, «Le fusible», le célèbre animateur est apparu très ému sur les planches.

Lors du salut final, Stéphane Plaza n'a pas pu retenir ses larmes, mardi soir, sur M6. Il venait de jouer pour la 300e fois la pièce «Le fusible» au Théâtre des Bouffes Parisiens, aux côtés notamment d'Arnaud Gidoin. Mais ce n'est pas à cause de la fatigue que le plus célèbre des agents immobiliers a craqué mais parce que c'est le 6 juin 2016, soit il y a un tout pile, que sa maman - à laquelle il était très attachée - est décédée d'un cancer.

«D'habitude, je ne joue jamais les mardis car la pièce fait relâche», avait-il confié au micro d'Europe 1 un peu plus tôt. «On va dire que c'est le destin. C'est un moyen de lui rendre hommage (…) En tout cas, je ne resterai pas triste ce soir. Les rires et la chaleur du public réchaufferont mon cœur et son cœur là-haut (...) Je vais penser à elle, plus que jamais. J'espère avoir la voix qu'il faut pour pouvoir jouer. On va tout faire pour». Le comédien a tenu son rôle jusqu'à la fin avant d'être finalement emporté par une vague d'émotion.