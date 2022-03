Au Luxembourg : Stéphane, réfugié pour la seconde fois de sa vie

LUXEMBOURG – Depuis dix jours, Stéphane, Olga et leurs petits ont été accueillis par un couple de septuagénaires dans la capitale.

L'Ivoirien de 36 ans, son épouse et leurs garçons, ont quitté Kiev le 27 février, avec quelques affaires.

Dans le salon de leur maison de Belair à Luxembourg, Dan et Danny jouent avec un petit garçon. Chris deux ans, vit chez le couple de septuagénaires depuis dix jours, avec ses parents et son petit frère de trois mois. Ils sont réfugiés.

Un mot qui résonne comme un écho pour son papa Stéphane. «En 2011, après les affrontements, j'ai fui la Côte d'Ivoire. Je suis allé en Ukraine où je me suis installé. J'ai rencontré Olga et nous nous sommes mariés», raconte-t-il.

L'Ivoirien de 36 ans, son épouse et leurs garçons, ont quitté Kiev le 27 février, avec quelques affaires. Trois jours après la chute des premières bombes sur l'aéroport voisin. Là-bas, ils avaient «un bon boulot» dans des entreprises de communication et de logistique et venaient d'acheter une maison. «On a tout perdu».