Stéphan Roelants : «Les nominations aux Oscars permettent d'enclencher des projets»

DIFFERDANGE – Stéphane Roelants, CEO de Melusine Productions, est l'invité de la «Story» de L'essentiel Radio toute la semaine du 21 mars.

La séquence du 22 mars

Stéphan Roelants a été nommé quatre fois aux Oscars. «On n'est pas beaucoup en Europe à avoir été nominés quatre fois, se réjouit le CEO de Melusine Productions. C'est une reconnaissance pour les gens avec qui je travaille au studio, nos partenaires et la politique que l'on mène ici au Luxembourg avec le Film Fund. Les nominations permettent d'enclencher des projets, d'être ambitieux et de maintenir une ligne éditoriale, souligne-t-il. «Cela permet aussi d'évoluer et de se remettre en question», ajoute le producteur, qui a désormais la nationalité luxembourgeoise (Stéphan Roelants est né à Mons en Belgique). Stéphan Roelants explique que c'est une forme de remerciement. Interrogé sur la montée en puissance des plateformes de streaming, qui pourraient faire disparaître le cinéma, le producteur défend le grand écran, qui reste un «spectacle à part entière».

La séquence du 21 mars

Stéphan Roelants a reçu il y a quelques semaines un deuxième César (sur six nominations) pour le film d'animation «Le Sommet des Dieux». «À la base, c'est un roman japonais qui a ensuite été adapté en manga, explique Stéphan Roelants. Le film raconte l'histoire d'un journaliste qui part à la recherche de quelqu'un qui était une star de l'alpinisme et qui a disparu des radars». Stéphan Roelants avait déjà reçu un César pour le film d'animation «Ernest et Célestine». «On est sur la suite, avec un voyage en Charabie», note-t-il. Le long-métrage doit sortir à l'automne. Stéphan Roelants a produit au total «22 ou 23» films. Il faut compter un travail de 6 ans et demi par film, du concept à l'écran. »L'animation coute très cher, donc il est nécessaire de faire une coproduction», explique le producteur. Melusine Productions emploie pour sa part 45 personnes.