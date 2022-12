Cour grand-ducale: Stéphanie affiche un joli baby bump à la Saint-Nicolas

La grossesse de la princesse Stéphanie a été officialisée fin septembre et elle ne peut désormais plus le cacher: à la Kannerklinik, mardi, elle affichait en effet un joli ventre arrondi, sagement dissimulé sous un pull beige.

06.012 Le prince et la princesse ont distribué des Boxemännchen aux enfants de la Kannerklinik à l'occasion de la Saint-Nicolas.

C'était la dernière Saint-Nicolas à trois pour le Grand-Duc héritier et son épouse qui attendent un petit frère ou une petite sœur pour Charles au mois d'avril. La grossesse de la princesse Stéphanie a été officialisée fin septembre et elle ne peut désormais plus le cacher: à la Kannerklinik, mardi, elle affichait en effet un joli ventre arrondi, sagement dissimulé sous un pull beige.