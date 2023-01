Série: Stephen Amell reprend son rôle de Green Arrow

«Flash» se terminera en beauté, notamment parce que Stephen Amell a accepté de faire une apparition en tant qu’Oliver Queen/Green Arrow (rôle qu’il a joué jusqu’en 2020) dans le 9e épisode de la 9e et dernière saison de la série. La bonne nouvelle a été annoncée par la chaîne The CW et par le producteur exécutif de la fiction, Eric Wallace.