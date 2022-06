Basketball : Stephen Curry: le «chef» pimente la finale de NBA

Le leader de Golden State a inscrit 43 points et permis à son équipe de revenir à la hauteur des Boston Celtics dans la série. Le match n°5, lundi, s’annonce chaud bouillant.

Un match intense et exaltant

Alors comme les grands joueurs savent être au rendez-vous des matches les plus importants, Curry, l’aîné des «Splash Brothers», l’a éclaboussé de toute sa classe. Il a rentré 14 tirs sur 26 tentés, dont 7/14 derrière l’arc. Lui qui compte déjà trois bagues de champion (2015, 2017, 2018), sans avoir jamais été MVP d’une de ces finales remportées, est en mission et a porté quasiment à lui tout seul son équipe.

Et dans le sillage de Curry, décidément au four et au moulin (10 rbds, 4 passes), son «Splash Brother» Klay Thompson s’est montré précieux en y réussissant 8 de ses 18 points (7/17). Andrew Wiggins a réussi un énorme chantier à l’intérieur (17 pts, 16 rbds) et Draymond Green a répondu présent avec ses qualités de combattant (9 rbds, 8 passes, 4 interceptions), malgré une adresse calamiteuse en attaque (1/7, 2 pts) et toujours les mêmes insultes permanentes des fans des Celtics.