À deux pas du Luxembourg: Sterpenich se demande où sont passées Lucia et sa fille

Dans la rue du Duché, voie perpendiculaire à la rue de Grass et parallèle à la voie ferrée reliant Luxembourg à Arlon, les barrages de policiers ont même disparu, permettant à n'importe qui de circuler devant la maison de Lucia Alexandroae, la jeune femme de 31 ans d'origine roumaine, activement recherchée et portée disparue depuis début décembre. Aux déclarations un peu hâtives de la veille, des résidents de la rue du Duché craignent, désormais, le retour du compagnon de Lucia, arrêté mardi de très bon matin et dont la garde à vue «s'est interrompue hier soir faute de preuves matérielles», a révélé son avocat, Me Renaud Crasset, à nos confrères belges de Sudinfo.

«Elle ne parlait pas beaucoup»

Et cette dame de poursuivre: «Sur les réseaux sociaux, et en particulier sur un groupe de Roumains résidant en Belgique, c'est son frère qui a parlé de menaces à l'égard de sa sœur Lucia. Moi, elle ne m'a jamais rien dit et je ne tiens pas à avoir des problèmes avec ces gens-là. Il n'y a peut-être rien, on ne sait pas, car on ne l'a pas encore retrouvée. On la connaît à peine, elle est peut-être venue quatre fois chez moi et elle ne parlait pas beaucoup. C'était une famille discrète. On est un salon international et on n'est pas un salon de ragots».