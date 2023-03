Avis de recherche au Luxembourg : Steve a disparu depuis 5 jours

Steve Goedert, 40 ans, est porté disparu depuis le 26 février. Il a été vu pour la dernière fois à Reisdorf (nord-est du Luxembourg). Il mesure entre 1,70 et 1,80 m, est mince, a les cheveux gris et la peau claire. Il parle luxembourgeois et allemand.