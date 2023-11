Solidarité: Steve aide des enfants du Luxembourg à avoir un beau Noël

Tam-Tam White and Friends

Tam-Tam White and Friends

Tam-Tam White and Friends

Faire sourire les enfants avec des jouets lorsque le budget de la famille ne le permet pas: telle est la mission de Steve Schneider. Avec son ASBL «Tam-Tam White and Friends», l'homme de 44 ans offre chaque année 100 euros à des enfants défavorisés, qu'ils peuvent utiliser pour choisir des cadeaux dans un supermarché avant Noël. Ses campagnes de collecte de fonds ont déjà permis d'offrir des cadeaux à plus de 1 000 enfants.

En 2022 selon lui, 33 000 euros ont ainsi été récoltés et 280 enfants ont pu dépenser chacun ces 100 euros. L'argent restant sera redistribué cette année, explique Steve à L'essentiel. «En 2015, j'étais assis dans un bar et j'avais peut-être bu une bière de trop. J'ai posté sur Facebook que j'aimerais offrir 150 euros à un enfant qui en a besoin. Peu importe qu’il s’agisse d’une famille étrangère ou que je connais. Des amis ont répondu au message et ont également voulu participer», se remémore Steve Schneider.