Concert à la Rockhal: Steve Aoki a servi un set étoilé

Flammes et étincelles, confettis et rubans

De ce nouvel album, on en consommera une dose avec des titres comme «Hiroquest Anthem», «Black pullet» ou encore «Whole again» mais on aura aussi droit a un assaisonnement titres plus classiques avec «Music means love forever», «Turbulence», «I love it when you cry»... L'attaque du set est surtout composée de beats qui frappent avec un renfort d'effets pyrotechniques, entre flammes et étincelles, suivi de pluie de confettis et de rubans. La suite vire dans les expérimentations latinos. Steve Aoki jouera également le jeu de communiquer avec son public sur des remix de morceaux populaires comme une savoureuse reprise de la chanson titre de «Titanic».