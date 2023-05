Gagne tes places!: Steve Aoki, l'un des plus grands artistes américains cross-genre, sera à la Rockhal le 17 mai

Concert

Steve Aoki est un producteur de musique, un artiste, un créateur de mode, un entrepreneur et un visionnaire du NFT nommé aux Grammy Awards, mais il y a une chose essentielle qui relie tout ce qu'il fait. Aoki, l'un des artistes américains multigenres les plus couronnés de succès et un créateur profondément tourné vers l'avenir, apporte un sens de la communauté à tout son travail, en offrant des espaces partagés et des connexions pour les fans, et les artistes partageant les mêmes idées.