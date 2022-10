Ancien conseiller de Trump : Steve Bannon condamné à quatre mois de prison

«Mépris» et «mauvaise foi»

Citant plusieurs membres de la commission d'enquête sur le 6 janvier, chargée de faire la lumière sur le rôle de Donald Trump dans le coup de force de ses partisans, Steve Bannon a prédit qu'ils «seraient battus». Refusant de répondre aux assignations de cette commission, il avait été reconnu coupable, en juillet, d'entrave aux prérogatives d'enquête du Congrès. Les procureurs avaient ensuite requis six mois de détention, épinglant son «mépris» et sa «mauvaise foi» tout au long de la procédure. Ses avocats avaient demandé une peine de liberté conditionnelle ou d'assignation à résidence.

«L'enfer»

Mais il était resté proche du milliardaire républicain et avait encore échangé avec lui le 5 janvier 2021, à la veille de l'attaque contre le siège du Congrès. Après leur conversation, il avait prédit un déferlement de «tout l'enfer» le lendemain à Washington. Pour connaître la teneur de leurs discussions, la commission d'enquête parlementaire avait assigné Steve Bannon à témoigner et à produire des documents. Il avait refusé, invoquant le droit des présidents et des membres de l'exécutif à garder certaines conversations secrètes. Mais Donald Trump n'a pas invoqué ce droit et Steve Bannon, qui «était un citoyen privé le 6 janvier», ne peut pas s'en prévaloir, a souligné le juge Nichols.