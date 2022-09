États-Unis : Steve Bannon va être inculpé de fraude à New York

L’ex-conseiller de Donald Trump doit faire face à la justice dans une affaire de détournement de fonds pour la construction d’un mur entre les États-Unis et le Mexique.

Getty Images via AFP

L’ancien conseiller de Donald Trump, Steve Bannon, doit se présenter jeudi, devant la justice new-yorkaise, pour y être inculpé de fraude dans une affaire de détournement présumé de fonds pour la construction d’un mur entre les États-Unis et le Mexique, rapportent des médias américains. Steve Bannon, 68 ans, figure du populisme de droite aux États-Unis, était en route mercredi soir vers New York pour se rendre jeudi à 9h (15h au Luxembourg) au bureau du procureur pour le district de Manhattan, Alvin Bragg, et y être pénalement poursuivi, a indiqué à la télévision CNBC son avocat Robert Costello.