Steve Fossett est bel et bien mort

Les ossements retrouvés avec des effets personnels non loin de l'épave de l'avion du pilote dans les montagnes de la Sierra Nevada sont bien ceux du milliardaire, selon les résultats d'analyse ADN.

Ces résultats mettent fin à plus d'un an de mystère, après la disparition de l'aventurier le 3 septembre 2007. "Ce que voulait sa famille depuis maintenant plus d'un an, ce dont sa famille avait besoin, c'est un aboutissement", ajoute le communiqué des services du shérif chargé de l'enquête. Les ossements avaient été retrouvés à environ 800 mètres de l'endroit où les débris de l'appareil ont été découverts le 1er octobre.