Steve McCurry: « La profession de reporter de guerre n'a jamais été aussi dangereuse qu'aujourd'hui»

Conflit entre Israël et le Hamas, guerre en Ukraine... «Je pense que la profession de reporter de guerre a considérablement changé... Ca n'a jamais été aussi dangereux qu'aujourd'hui», souligne, Steve McCurry, photographe de 73 ans, dont le portrait d'une jeune Afghane aux yeux verts a fait le tour du monde.

«Ce n'est pas juste vous en train de couvrir l'actualité, c'est vous et des milliers de gens qui font des vidéos et des photos», ajoute-t-il, évoquant la situation à Gaza et les images qui inondent Internet «instantanément». À son époque, déroule-t-il, «une pellicule ou un papier pouvaient mettre des semaines avant d'arriver dans un journal». Pour lui, les journalistes dans les zones de guerre sont devenus des «cibles», dont «les enlèvements ou les assassinats assurent une publicité» aux auteurs de ces crimes.