Sur «France 2»: Le Lorrain Steven Da Costa dans «Fort Boyard»

C’est une équipe de sportifs que le Lorrain a intégré à «Fort Boyard»: Steve Da Costa était en effet accompagné de Clarisse Agbegnenou, championne olympique et du monde de judo, Clémence Castel, célèbre aventurière de Koh-Lanta, l’ex-nageur Camille Lacourt, le champion de VTT Nicolas Fleury et sa compagne Vaimalama Chaves, Miss France 2019.

L’équipe a rapporté plus de 13 000 euros à l’association SOS Prema, association d'aide et de soutien aux familles d'enfant né prématuré (NDLR: l'émission est d'ores et déjà disponible en replay).