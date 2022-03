Steven Spielberg claque la porte des JO de Pékin

Le cinéaste américain a annoncé mardi qu'il renonçait à sa participation artistique pour les JO. Raison évoquée: le rôle de la Chine dans la tragédie du Darfour.

"En tant que partenaire politique, militaire et économique majeur du Soudan, et en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, la Chine a à la fois la possibilité et la responsabilité de contribuer à une paix juste au Darfour", écrivent les signataires. Ils dénoncent "l'échec persistant à assumer ces responsabilités" et "le soutien à un gouvernement qui continue à commettre des atrocités contre son propre peuple".

"Le viol et la violence sexuelle ont été et continuent d'être utilisés comme une arme de guerre contre un nombre énorme de femmes et de jeunes filles" au Darfour, ajoute la lettre qui déplore également l'implication du gouvernement soudanais dans le déplacement forcé de populations. Steven Spielberg avait déjà écrit plusieurs fois au président chinois Hu Jintao pour demander que Pékin fasse pression sur Khartoum pour mettre fin aux violences au Darfour. "J'ai à plusieurs reprises encouragé le gouvernement chinois à user de son influence pour apporter la sécurité et la stabilité dans la région du Darfour", affirme le réalisateur et producteur, qui estime que sa "conscience" ne lui permet plus de continuer à travailler avec Pékin. "A ce stade, je ne veux pas consacrer mon temps et mon énergie aux cérémonies olympiques, mais à faire tout ce que je peux pour mettre un terme aux crimes innommables contre l'humanité qui continuent à être commis au Darfour", poursuit-il.

La Chine est un partenaire économique majeur du Soudan et ses liens avec Khartoum sont perçus comme un frein aux efforts internationaux pour faire pression sur le gouvernement soudanais au sujet du Darfour. La collaboration de Steven Spielberg avec les autorités chinoises dans le cadre des JO organisés en Chine en 2008 avait été critiquée par l'actrice américaine et ambassadrice itinérante de l'Unicef Mia Farrow. L'organisation de défense des droits de l'Homme Human Rights Watch (HWR) basée à New-York a estimé pour sa part que ce geste devrait encourager d'autres étrangers à faire pression sur la Chine en matière de droits de l'Homme, estimant que "les entreprises sponsors olympiques mettent leur réputation en jeu" si elles ne travaillent pas en ce sens. La guerre civile au Darfour et ses conséquences ont fait 200.000 morts et deux millions de déplacés en quatre ans, selon des organisations internationales.