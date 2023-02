Michelle Williams: «Steven Spielberg m’a confié un trésor magique»

Si le long métrage, récompensé aux Golden Globes , ne raconte pas tout à fait la jeunesse de Steven Spielberg, elle s’en inspire fortement. L’actrice américaine Michelle Williams, 42 ans, n’a pas hésité une seule seconde avant d’accepter le rôle de Mitzi Fabelman et d’être dirigée par le réalisateur de 76 ans, incarné par Gabriel LaBelle dans le film .

Aviez-vous une appréhension avant d’accepter le rôle de la mère de Spielberg au cinéma?

Dès que Steven m’a parlé de sa mère et de l’importance qu’elle avait eue pour lui, j’ai pris cela comme un honneur de l’incarner. Je ne connaissais pas Spielberg, mais je n’avais pas d’appréhension particulière avant notre discussion. J’ai découvert un artiste encore très attaché à son enfance qui a gardé son désir de découverte et son plaisir de créer. Steven est le réalisateur avec lequel j’ai eu le plus de joie et de plaisir à collaborer.

Quels conseils vous a-t-il donnés?

Il m’a laissé beaucoup de liberté dans ma préparation en me confiant un trésor magique: des dizaines de vidéos qu’il avait filmées de sa mère au fil des ans. Je l’ai écoutée et regardée des centaines de fois pour lui ressembler. Ce qui était le plus important pour moi était son rire. À chaque fois que j’avais une scène à tourner, je regardais un montage que Spielberg avait fait uniquement composé de sa mère en train de rigoler. Elle était pleine de vie et cela suffit à résumer sa personnalité.

Quelle est la force de «The Fabelmans»?

La beauté du film est de voir chacun des parents qui laissent leur enfant s'exprimer différemment tout en ayant le même but: l'épanouissement de leur fils. Et tout ça a donné l’homme qu’est devenu Steven Spielberg. Sa mère avait une grande passion pour le piano. Elle avait toutes les qualités pour devenir une grande pianiste, mais elle n’est pas allée au bout de son rêve. Elle a vu dans son fils ce même désir d’être un artiste et l’a encouragé.

Quel est votre film préféré de Steven Spielberg?