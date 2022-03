Financement d’entreprises : Sting ne soutiendra plus les sociétés du pays

LUXEMBOURG – Créée il y a quatre ans pour aider les entreprises luxembourgeoises à trouver de l’argent frais, Sting cesse ses activités.

La société de capital investissement luxembourgeoise Sting va cesser ses activités, a informé ce mardi «paperjam.lu». Créée il y a quatre ans sous l’impulsion de six entrepreneurs , Sting s’était placée sur le créneau du financement du développement et de la reprise de sociétés.

La fourchette d’intervention fixée à l’époque était de 250 000 à 1 million d’euros d’argent, ce qui devait ainsi combler un vide entre les Business angels et les sociétés de capital-risque. Sting avait notamment investi dans Caspar Café and More ou encore la société d’informatique Systemat. Les cessions dans les différentes entités vont se faire progressivement.