Concert à la Rockhal: Sting revient déjà au Luxembourg

L'Atelier a en effet annoncé ce mardi matin un nouveau concert de Sting, prévu le samedi 9 décembre 2023, à la Rockhal. Le fringuant septuagénaire reviendra interpréter ses nombreux tubes, ainsi que ceux de son groupe The Police, de «Englishman in New York» à «Roxanne» en passant par «Message in a Bottle», dans le cadre d'un show spécial de la tournée «My Songs».