En concert : Sting, sold out à la Rockhal!

Concert

Compositeur, auteur-compositeur-interprète, acteur, auteur et activiste, STING est né à Newcastle, en Angleterre, avant de déménager à Londres en 1977, pour former The Police avec Stewart Copeland et Andy Summers. Le groupe a sorti cinq albums studio, a remporté six GRAMMY Awards et deux Brits, et a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 2003. En tant que l'un des artistes solo les plus distinctifs au monde, STING a reçu 11 GRAMMY Awards supplémentaires, deux Britanniques, un Golden Globe, un Emmy, quatre nominations aux Oscars, une nomination à TONY, le Billboard Magazine's Century Award et MusiCares 2004 Person of The Year. Tout au long de son illustre carrière, STING a vendu 100 millions d'albums de son travail combiné avec The Police et en tant qu'artiste solo.