Musique : Sting vend à son tour son catalogue à Universal

Après Bob Dylan, un autre grand nom de la musique, Sting, a vendu ses droits à la grande maison de disques Universal, pour une somme qui pourrait atteindre 250 millions de dollars.

Universal recevra désormais tous les revenus et royalties liés aux œuvres de l’auteur de tubes comme «Every Breath You Take» et «Roxanne», avec The Police, ou encore d’«Englishman in New York» ou de «Fields of gold» en solo. Le chanteur s’est dit «ravi» qu’UMPG gère à présent son catalogue. «Il est absolument essentiel pour moi que l’ensemble de mon œuvre élise domicile là où elle est estimée et respectée», a déclaré le chanteur.