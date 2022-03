Jeux vidéo : Stop aux «trous du c** de joueurs pleurnichards!»

Le community manager d'Activision n'a pas mâché ses mots sur son blog après qu'un développeur de «Call of Duty» a été menacé par des joueurs fâchés.

«Voilà pourquoi le monde ne prend pas souvent le jeu au sérieux; voilà pourquoi on pense que les joueurs sont d'immatures trous du c** pleurnichards. Parce que les immatures trous du c** pleurnichards font plus de boucan». Dan Amrich, responsable de la communauté d'Activision, réagissait mardi sur son blog aux menaces anonymes reçues par l'un de ses collègues, selon GameBlog.

David Vonderhaar, Game-Designer chez Activision, avait déclenché l'ire d'une partie de la communauté de «Call of Duty: Black Ops II» après avoir modifié les caractéristiques de certaines armes lors de la dernière mise à jour du jeu, afin de maintenir un certain équilibre entre les divers combattants. La cadence de certains fusils est passée du simple au double. Mécontents, bon nombre d'habitués se sont largement répandus sur le compte Twitter du responsable d'Activision. Certains l'ont même enjoint à se suicider. Ce sont ces insultes qui ont provoqué cette riposte plutôt musclée de Dan Amrich, qui s'est ensuite expliqué: «Si quiconque croit une seule seconde que c'est normal... ça ne l'est pas. Mais si les voix les plus fortes de la 'communauté Call of Duty' agissent comme une foule en colère, comment croyez-vous que le monde entier perçoit 'Call of Duty'? Maintenant, considérez que ces coups de gueule et ces désidératas des brutes de l'Internet ne sont pas l'apanage de 'Call of Duty', mais existent partout, dans de nombreuses communautés...»

«Apprends à aimer perdre», Raoul Duke dans le film «Las Vegas Parano»

Les serveurs de ce jeu de tir à la première personne sont de plus en plus squattés par des jeunes joueurs, alors que le jeu est pourtant réservé aux majeurs, qui manquent singulièrement de savoir-vivre et qui ne supportent pas la défaite. Cette tendance pousse des joueurs à mettre les échanges vocaux en sourdine, pour éviter de subir les complaintes et autres geignements de certains mauvais perdants.

Mais, pas sûr que l'usage d'un langage ordurier contribue à abaisser les tensions et à donner une meilleure image de la franchise guerrière, souvent au centre de diverses polémiques. Malgré tout, cette licence à succès continue de se vendre à des millions d'exemplaires chaque année, grâce à la qualité de ses modes multijoueurs et à sa mise en scène hollywoodienne.

(L'essentiel Online/adi)