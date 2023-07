Charel Hary «Les forains sont luxembourgeois, français, belges, allemands…»

La séquence du 11 juillet

Que font les forains pendant l’hiver? «Avant, on vivait de ce qu’on avait gagné pendant l’été. D’autres travaillent pour passer l’hiver. Par exemple, ils récupèrent et revendent des métaux. Puis on a commencé avec les marchés de Noël, d’autres font des sapins de Noël», explique Charel Hary, président de la Fédération nationale des commerçants forains.

Ce dernier a des autos tamponneuses pour enfants et des confiseries. Selon lui, les forains, ce sont aussi bien les manèges, les stands de tir et les loteries, que les stands de restauration. «Ils sont là toute l’année et ils voyagent avec nous. Pour créer la foire, il faut l’un et l’autre», ajoute-t-il.