Charel Hary «Certaines attractions de la Schueberfouer coûtent plus d'un million d'euros»

La séquence du 13 juillet

Combien coûte en moyenne un manège? La question est posée à Charel Hary, président de la Fédération nationale des commerçants forains. «Une mini auto tamponneuse, on n'est pas loin des 500 000 euros. Ce qui est déjà un gros investissement. Mais les grandes attractions coûtent beaucoup plus cher. Leur prix dépasse le million d’euros», explique le forain.

La séquence du 12 juillet

Avec environ deux millions de visiteurs selon les chiffres officiels, la Schueberfouer brasse un public très large venu du Luxembourg mais aussi des trois pays frontaliers. «Les Français et les Belges viennent presque tous les jours. Les Allemands viennent plutôt le week-end. Il faut dire que la foire est la plus belle de la Grande Région» explique Charel Hary, président de la Fédération nationale des commerçants forains.

La séquence du 11 juillet

Que font les forains pendant l’hiver? «Avant, on vivait de ce qu’on avait gagné pendant l’été. D’autres travaillent pour passer l’hiver. Par exemple, ils récupèrent et revendent des métaux. Puis on a commencé avec les marchés de Noël, d’autres font des sapins de Noël», explique Charel Hary, président de la Fédération nationale des commerçants forains.

Ce dernier a des autos tamponneuses pour enfants et des confiseries. Selon lui, les forains, ce sont aussi bien les manèges, les stands de tir et les loteries, que les stands de restauration. «Ils sont là toute l’année et ils voyagent avec nous. Pour créer la foire, il faut l’un et l’autre», ajoute-t-il.