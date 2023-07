Charel Hary : «De plus en plus de forains font de grandes études»

La séquence du 14 juillet

À 40 ans, la députée (DP) Barbara Agostino vient d'être assermentée avec la particularité d'être la première foraine à faire son entrée à la Chambre. Une fierté, pour Charel Hary, président de la Fédération nationale des commerçants forains.

«On a maintenant chez nous des gens qui font de grandes études. Ma fille, par exemple. Avant, on travaillait dès la fin de l'école, mais maintenant, nos enfants aussi font de grandes écoles, et quand ils veulent devenir forains, ils sont forains», ajoute-t-il.

Selon lui, une jeune génération de forains émerge. «On a des jeunes qui ont des métiers sur les foires, qui viennent de familles foraines. On est fiers d'eux et on est là pour les aider», affirme Charel Hary.

«On me demande parfois pourquoi je suis devenu forain et, si c'était à refaire, si je voudrais changer quelque chose et je réponds que je ferais tout pareil»

La séquence du 13 juillet

Combien coûte en moyenne un manège? La question est posée à Charel Hary, président de la Fédération nationale des commerçants forains. «Une mini auto tamponneuse, on n'est pas loin des 500 000 euros. Ce qui est déjà un gros investissement. Mais les grandes attractions coûtent beaucoup plus cher. Leur prix dépasse le million d’euros», explique le forain.

Selon lui, les nouvelles attractions participent à l’attractivité de la Schueberfouer. «C’est ce qui fait vivre la foire, c’est aussi pour ça que les gens viennent. Mais aussi et surtout l’ambiance, la musique…», ajoute-t-il.

«Le type de chansons qu'on joue encore aujourd'hui sur les foires»

La séquence du 12 juillet

Avec environ deux millions de visiteurs selon les chiffres officiels, la Schueberfouer brasse un public très large venu du Luxembourg mais aussi des trois pays frontaliers. «Les Français et les Belges viennent presque tous les jours. Les Allemands viennent plutôt le week-end. Il faut dire que la foire est la plus belle de la Grande Région» explique Charel Hary, président de la Fédération nationale des commerçants forains.

Interrogé sur le niveau des prix de la Schueberfouer, souvent critiqués, Charel Hary affirme que les forains ont essayé de contenir l'inflation, en concédant que certains produits de la foire ont pu connaître des augmentations. Mais pour ce dernier, elle reste financièrement accessible au plus grand nombre. «Je dois dire que la foire n'est pas chère».

«Le premier disque que j'ai acheté, une chanson de ma jeunesse»

La séquence du 11 juillet

Que font les forains pendant l’hiver? «Avant, on vivait de ce qu’on avait gagné pendant l’été. D’autres travaillent pour passer l’hiver. Par exemple, ils récupèrent et revendent des métaux. Puis on a commencé avec les marchés de Noël, d’autres font des sapins de Noël», explique Charel Hary, président de la Fédération nationale des commerçants forains.

Ce dernier a des autos tamponneuses pour enfants et des confiseries. Selon lui, les forains, ce sont aussi bien les manèges, les stands de tir et les loteries, que les stands de restauration. «Ils sont là toute l’année et ils voyagent avec nous. Pour créer la foire, il faut l’un et l’autre», ajoute-t-il.

La séquence du 10 juillet

Charel Hary est forain «de quatrième génération».

«On a toujours beaucoup de plaisir à écouter Adriano Celentano» _