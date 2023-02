Cyrus Neshvad : «Un film est retenu aux Oscars d'abord parce qu'il est bon»

La séquence du 7 février

Tourné en 6 jours, en février-mars 2021, à l'aéroport du Findel, le court métrage «The red suitcase», en lice pour les Oscars, met en scène une jeune fille de 16 ans envoyée d'Iran pour épouser un homme beaucoup plus âgé qui l'attend dans le hall des arrivées, un bouquet de fleurs à la main.

La séquence du 6 février

Le Luxembourg sera représenté à la 95e cérémonie des Oscars par le réalisateur irano-luxembourgeois Cyrus Neshvad, qui signe le court métrage «The red suitcase» (La valise rouge). Un événement pour son auteur, qui ne ressent pas de pression pour autant. «Le plus important n’est pas la cérémonie, mais le travail, avant, pour faire parler du film et dire aux votants pourquoi ils doivent voter pour ce film, et pas un autre».