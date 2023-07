Stéphanie Damgé «Les jeunes ont moins peur de se lancer dans l'entrepreneuriat»

La séquence du 7 juillet

Jonk Entrepreneuren éduque les jeunes à l'entrepreneuriat avant que ces derniers ne prennent leur envol. Ces derniers peuvent compter sur le réseau de l'ASBL, qui crée les liens entre eux et les différents acteurs. «Dès qu'on voit qu'un jeune veut continuer, on essaye de les encourager et prendre rendez-vous avec les différentes institutions», affirme Stéphanie Damgé.

L'entrepreneuriat peut-il aujourd'hui être une réponse à la situation du marché du travail en Europe? «Il nous faut des entreprises, et des créateurs d'entreprise car cela créé des emplois et cela fait progresser l'économie. Les jeunes sont de plus en plus prêts à se lancer. Ils ont moins peur», ajoute-t-elle.

«J'adore sa voix et je trouve qu'elle transporte»

La séquence du 6 juillet

«La formation professionnelle est encore vue de façon négative, comme une voie de garage», déplore Stéphanie Damgé, directrice de l'ASBL Jonk Entrepreneuren.

«Green Day, c'est le premier album que j'ai acheté à l'âge de 15 ans» _

La séquence du 5 juillet

«Il n'existe pas assez d'entrepreneures au Luxembourg», déplore Stéphanie Damgé, directrice de l'ASBL Jonk Entrepreneuren.

«J'adore les Killers» _

La séquence du 4 juillet

«De plus en plus de jeunes ne savent pas quoi faire de leur vie, souligne Stéphanie Damgé, directrice de l'ASBL Jonk Entrepreneuren. Il est important de les motiver, de leur montrer qu'ils sont capables de créer quelque chose et que chacun possède un talent».

«J'adore les films de Tarantino, ils sont incroyables» _

La séquence du 3 juillet

L'ASBL Jonk Entrepreneuren, créée en 2005, vise à développer l'esprit entrepreneurial chez les jeunes âgés de 9 à 25 ans. «C'est toujours un défi pour nous de montrer aux jeunes que devenir entrepreneur peut être une alternative très intéressante», souligne-t-elle.