Serge Breyer : «Les enfants sont l'avenir du carnaval»

La séquence du 16 février

Connaissez-vous la Péitenger Wand? C'est une bière originaire de Pétange qu'on consomme pendant la cavalcade. «Une édition limitée. Chaque année, on fait une nouvelle étiquette», assure Serge Breyer, chef de service culture et communication de la ville de Pétange.

Pour lui, les enfants sont l'avenir du carnaval. «On travaille avec la commune de Pétange et les maisons relais pour initier les enfants au carnaval. On a un grand bal pour enfants, la semaine qui précède la cavalcade», ajoute-t-il.

La séquence du 15 février

Après la cavalcade de Pétange (16 au 19 mars), les chars ne seront pas détruits. «Ils sont rangés et ressortis l'année d'après», note Serge Breyer, chef de service culture et communication de la ville de Pétange.

Serge Breyer est déjà allé voir des carnavals en Belgique (Arlon) et en Allemagne pour s'inspirer. «J'ai aussi assisté au carnaval de Viarreggio (Toscane), c'est le carnaval le plus important d'Italie et l'un des plus importants d'Europe. Il y a des chars immenses avec des caricatures en papier mâché dessus. C'est génial!»