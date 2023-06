Dr Farah Hannachi«En cas d'allergie, il ne faut pas se frotter les yeux»

La séquence du 29 juin

«Les allergies saisonnières durent-elles plus longtemps qu’avant?», interroge Jean-Luc Bertrand, dans son émission «La Story», sur L’essentiel Radio. « On enchaîne les différents pollens, et les saisons sont plus longues et plus intenses», explique le Dr Farah Hannachi, cheffe du service d'Immunologie-Allergologie au Centre Hospitalier de Luxembourg, et invitée de l'émission toute la semaine.