Claude Wiseler : «On attend les élections pour entrer au gouvernement»

La séquence du 22 septembre

À un an des élections législatives, le patron du CSV, Claude Wiseler, ne cache pas son ambition de reprendre les rênes du pays. «On attend les élections pour faire un bon score et essayer d'entrer au gouvernement», lance-t-il.

Il évoque aussi le rajeunissement de son parti qu’il veut concrétiser lors des élections communales de juin 2023. «On va mettre en place un certain nombre de jeunes. Il y a toujours un phénomène d’identification, en politique. Les jeunes parlent aux jeunes. On essaye de rajeunir notre parti et ainsi notre électorat également», ajoute-t-il.

La séquence du 21 septembre

Dans le troisième épisode de la story, le président du CSV, Claude Wiseler, se confie sur la crise et l’inflation, et notamment la hausse des prix des carburants. Ces derniers sont désormais plus élevés au Luxembourg et certains résidents n’hésitent pas à traverser la frontière pour se ravitailler en France.