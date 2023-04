Francine Keiser «Quand j'ai quitté mon job d'avocate, les gens ne comprenaient pas»

La séquence du 26 avril

Francine Kaiser rappelle que mener une aventure comme celle qu'elle a décidé de mener demande de prendre quelques décisions difficiles, notamment pour une novice. «Avant de me jeter à l'eau, j'ai quand même réfléchi. Le monde de la mode est très bien peuplé et c'était un énorme défi», confie l'avocate devenue styliste.

Quitter son job d'avocate pour se lancer dans la mode n'a pas été compris de tous et a rendu sa décision encore plus difficile, mais Francine évoque le soutien qu'elle a reçu de la part de son entourage. «Tout le monde m'a dit de ne pas lâcher, de continuer. Je me suis dit que si je ne le faisais pas maintenant, je ne le ferai jamais», explique celle qui a produit sa première collection, il y a seulement douze mois.