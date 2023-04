Henri Leconte«Le golf est un sport convivial, exigeant, déstressant»

La séquence du 19 avril

Le fait d'avoir joué au tennis de haut niveau rend plus facile la pratique du golf, explique Henri Leconte. «Mais il faut vraiment s'entraîner pour que le corps accepte et mémorise le geste du swing».

La séquence du 18 avril

L’ancien tennisman Henri Lecomte revient son rapport au tournoi du Grand Chelem de Roland-Garros, qui débute le mois prochain à Paris. «Une merveilleuse relation, à la fois compliquée et extraordinaire», explique celui qui a atteint la finale du simple en 1988, et remporté le double en 1984 avec Yannick Noah.

L’homme de 59 ans jette un regard sur ses années de sportif de haut niveau et évoque le départ à la retraite de Roger Federer, qui a marqué la fin d’une époque. « On a vécu avec les trois fantastiques. J’appelle Federer “James Bond”, Rafael Nadal “Terminator” et Novak Djokovic “Le Joker”. Ils ont fait passer le tennis dans une autre dimension. Ils ont gagné plus de 60 tournois du Grand Chelem. J’aurais aimé les rencontrer quand ils étaient au top. Cela aurait été un rêve».