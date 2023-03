Jean-Paul Olinger «Nous devons trouver une solution au problème du logement»

La séquence du 22 mars

«Nous voyons que beaucoup d'employés et de personnes au Luxembourg ont de plus en plus de difficultés à trouver des logements et payer des loyers. C’est une des questions principales à laquelle nous devons trouver une solution», constate Jean-Paul Olinger. Une situation qui inquiète le directeur de l'Union des entreprises luxembourgeoises (UEL) qui craint une perte d’attractivité des entreprises luxembourgeoises.