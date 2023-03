Jean-Paul Olinger «Les gens voudraient plus de télétravail»

La séquence du 23 mars

L'Union des entreprises luxembourgeoises a réalisé l'an passé une enquête sur la pratique du télétravail transfrontalier dans les entreprises luxembourgeoises dont les résultats ont été publiés au mois de janvier. « Ce qu’il en ressort, c’est que les salariés voudraient plus de télétravail, et par conséquent les employeurs aussi. Ce que les entreprises demandent, c’est que le gouvernement luxembourgeois prenne contact avec les gouvernements des pays limitrophes pour adapter ses règles».

La séquence du 22 mars

«Nous voyons que beaucoup d'employés et de personnes au Luxembourg ont de plus en plus de difficultés à trouver des logements et payer des loyers. C’est une des questions principales à laquelle nous devons trouver une solution», constate Jean-Paul Olinger. Une situation qui inquiète le directeur de l'Union des entreprises luxembourgeoises (UEL) qui craint une perte d’attractivité des entreprises luxembourgeoises.