Caroline Esch et Valérian Prade «Un métier passionnant qu'il faut faire avec envie»

La séquence du 14 avril

Quels conseils donner aux jeunes qui sont dans des écoles hôtelières et qui veulent voler de leurs propres ailes? «Il faut persévérer et beaucoup travailler les bases et la technicité, explique Caroline Esch. Il faut se former en allant voir les établissements des confrères, voyager s'il le faut. Cela permet d'évoluer par la suite».

La séquence du 13 avril

La séquence du 12 avril

Au Pavillon Eden Rose, qui fait quoi? «On est en duo. Cuisine, pâtisserie, on fait les cartes ensemble, on gère le restaurant ensemble», explique Caroline Esch. «Je m'occupe du salé, elle s'occupe du sucré, puis on réunit nos idées et on avance comme ça», ajoute Valerian Prade.