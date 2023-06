Pierrick Spizak«Depuis la venue du ministre, rien n'a changé à Villerupt»

La séquence du 7 juin

Cette situation l'avait amené à mener différentes actions dont, l'occupation symbolique du commissariat de police. Lundi, une délégation d'élus du Pays-Haut dont les maires de Villerupt et Longwy ont été reçus au ministère de l'Intérieur. Les autorités ont par ailleurs annoncé l'arrivée de 10 nouveaux jeunes policiers en septembre 2023 ainsi que la rénovation du commissariat de Villertupt.

«Un artiste et un poète intemporel, mon préféré»

La séquence du 6 juin

Invité cette semaine de l'émission la «Story», le maire de Villerupt, Pierrick Spizak, est revenu sur le fait divers qui a fait l'actualité de la région au mois de mai, la fusillade qui a éclaté dans la commune frontalière et qui a fait cinq blessés dont un Luxembourgeois .

«Les victimes ne sont plus dans un état critique. Un jeune est encore à l'hôpital et on espère que son état va s'améliorer» a expliqué l'élu (NDLR: l'entretien a été enregistré la semaine passée). Pierrick Spizak a admis connaître la famille de l'auteur présumé des coups de feu, dans cette petite ville d'environ 10 000 habitants.