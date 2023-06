Pierrick Spizak«Nous n'avons pas les moyens d'intervenir sur le point de deal»

La séquence du 8 juin

«Comment un point de deal peut-il se former et prospérer aux yeux de tous dans le centre-ville d'une commune frontalière comme Villerupt?» interroge Jean-Luc Bertrand. «Les moyens n'étaient pas mis en place, et si vous laissez faire, cela s'installe et pour déloger, c'est compliqué» assure l'élu, pour qui il manquerait près de 25 agents de police dans la circonscription, qui va jusque Longwy et Mont-Saint-Martin.