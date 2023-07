Sarah Pitt «Pour moi, Luxembourg est comme Londres, à plus petite échelle»

La séquence du 18 juillet

Pour Sarah Pitt, chargée de communication du GIE Luxembourg for Tourism, la dimension internationale du Luxembourg est aussi bien une expérience à vivre pour les résidents que pour les touristes. «C’est aussi une surprise pour les visiteurs. Ils n’attendent pas ça. Je le dis souvent, pour moi, le Luxembourg est comme Londres, bien sûr, avec un caractère différent, et à très petite échelle», ajoute-t-elle.

Pour accroître la visibilité et l’attractivité touristique du Grand-Duché, Luxembourg for Tourism, qui assure la promotion des sites touristiques au pays et à l’international, organise des campagnes média, travaille également avec la presse et des bloggeurs voyage, qui sont reçus au Luxembourg pour y suivre un itinéraire touristique.