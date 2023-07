Sarah Pitt «Le Luxembourg, ce n'est pas que sa capitale»

La séquence du 20 juillet

En charge du développement de l’attractivité touristique du Grand-Duché, Visit Luxembourg travaille à développer l’image de marque du pays à l’international. «C’est une perception commune de penser qu’il n’y a que la ville. Notre travail c’est ça, disperser les gens à travers le pays et les saisons. Peu de gens savent que le Luxembourg ne se résume pas à sa capitale. Nous avons 5 régions touristiques, chacune avec son caractère distinct», explique Sarah Pitt, chargée de communication du GIE Luxembourg for Tourism.

Cette dernière évoque alors la région Guttland, qui cache des endroits sublimes et moins connus du grand public. Notamment les Guttland trails. «Pour les personnes qui préfèrent des randos plus calmes et moins fréquentées. Avec des ruisseaux, des forêts, des rochers impressionnants comme au Mullerthal. C’est excellent pour les familles», ajoute-t-elle.

La séquence du 19 juillet

Pour promouvoir son image à l'international, Luxembourg for Tourism admet travailler avec des influenceurs. «Les influenceurs, ça marche. Il faut bien choisir. On a beaucoup de demandes et on fait une évaluation ensemble, sur les marchés que l'on veut atteindre», explique Sarah Pitt, chargée de communication du GIE Luxembourg for Tourism. La marque Visit Luxembourg est présente sur Facebook et Instagram, mais pas encore sur TikTok. Mais la question se pose…

La durée moyenne des séjours au Luxembourg est de quatre nuits. «Il y a Luxembourg-Ville, mais il y a beaucoup plus. On encourage les gens à visiter les cinq régions autour». Sans surprise, les principaux visiteurs du pays sont les voisins. La France, la Belgique et l'Allemagne en tête. Mais suivent les touristes venus des Pays-Bas, du Royaume-Uni et d'Italie.

La séquence du 18 juillet

Pour Sarah Pitt, chargée de communication du GIE Luxembourg for Tourism, la dimension internationale du Luxembourg est aussi bien une expérience à vivre pour les résidents que pour les touristes. «C’est aussi une surprise pour les visiteurs. Ils ne s'attendent pas à ça. Je le dis souvent, pour moi, le Luxembourg est comme Londres, bien sûr, avec un caractère différent, et à très petite échelle», ajoute-t-elle.

Pour accroître la visibilité et l’attractivité touristique du Grand-Duché, Luxembourg for Tourism, qui assure la promotion des sites touristiques au pays et à l’international, organise des campagnes média, travaille également avec la presse et des bloggeurs voyage, qui sont reçus au Luxembourg pour y suivre un itinéraire touristique.

La séquence du 17 juillet

«Le Luxembourg se vend bien à l'international, souligne Sarah Pitt, chargée de communication du GIE Luxembourg for Tourism. Les touristes sont plutôt surpris par l'offre au Grand-Duché, ils aiment bien revenir et recommandent la destination à leurs proches».