Steve Brickler «Tous les jours, des douaniers sont agressés verbalement»

La séquence du 24 mai

Environ 450 hommes et femmes composent les douanes luxembourgeoises, selon Steve Brickler, le président du syndicat des douaniers. Un métier auquel il est possible d'accéder après avoir réussi avec succès l'épreuve d'aptitudes générales et l'épreuve d'aptitudes spéciales. Une période de stage de deux ans, suit l'assermentation.

«Deux années bien remplies par des formations successives , des exercices de tirs, des entraînements de sécurité personnelle, des examens intermédiaires et finaux» explique-t-il. Mais Steve Brickler ne cache pas les risques liés à cette profession, rappelant l'exemple d'un douanier fauché volontairement par un suspect qui a refusé de se soumettre à un contrôle.

«Il a malheureusement eu des séquelles très graves. Des douaniers sont agressés au quotidien, notamment verbalement». Quelque chose trop souvent oublié, selon Steve Brickler.

La séquence du 23 mai

«Avec la police, beaucoup de contrôles sont faits conjointement. On se complète et on s'entraide sur le terrain», explique Steve Brickler, le président du syndicat des douaniers au Luxembourg, qui donne des détails sur la diversité du travail quotidien des douaniers.

«Il y a du terrain, de l'administratif, mais aussi de plus en plus de fonctions hybrides (…). On a des services dédiés aux nouvelles exigences de la Commission européenne, il y a aussi un volet légal, le travail est très varié…», précise-t-il.

La séquence du 22 mai

La Douanesgewerkschaft, syndicat des douaniers, compte environ 550 membres. «Le Luxembourg dispose de l'un des plus grands aéroports européens en termes de flux de marchandises, avec le Cargo Center et le centre de logistique Eurohub», souligne Steve Brickler, président du syndicat.

