Yuriko Backes«Il n’y a pas eu de baisse du pouvoir d’achat»

La séquence du 28 mars

Tout juste nommée ministre des Finances, Yuriko Backes a dû s’employer pour gérer des dossiers comme l’inflation et la crise de l’énergie. «C’est beaucoup de discussions avec mes administrations et au sein du gouvernement», explique-t-elle, soulignant, selon elle, l’efficacité de l’instrument «tripartite».

«Depuis que j’ai rejoint le gouvernement, il y a eu trois réunions tripartites successives et c’est au sein de ces réunions que nous avons pu trouver les solutions qui s’imposent dans ces situations de crise. C’est un succès dans la façon dont nous travaillons et nous prenons les décisions au Luxembourg», affirme-t-elle.

La séquence du 27 mars

«Ce n'est pas évident, on est passé d'une crise à l'autre. Il faut prendre les décisions qui s'imposent et par les temps qui courent, ce n'est pas facile. Il faut trouver le bon équilibre entre les mesures qui s'imposent pour soutenir les citoyens des ménages les plus vulnérables, mais aussi les entreprises», explique-t-elle.