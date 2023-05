La séquence du 19 mai

Du point de vue d'un non spécialiste, on aurait tendance à ressortir ce vieil adage: «il n'y a plus de saisons!». Et pourtant, Luca Mathias, météorologue pour MeteoLux, confirme qu'elles sont toujours bien marquées. «Le Luxembourg devrait conserver ses quatre saisons, mais leurs caractéristiques vont changer», explique-t-il.