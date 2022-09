Football européen: Strasbourg n'avance pas, Leicester s'enfonce en Premier League

Paris et Marsille ont pris la tête du championnat de Ligue 1 en s'imposant respectivement à Nantes (3-0) et à Auxerre (2-0), samedi. Lyon (4e) a corrigé Angers (5-0).

L'OM réussit un départ canon, de bon augure avant le retour en Ligue des champions, mercredi à Tottenham. Avec un but de Gerson (8e) et la troisième réalisation d'Alexis Sanchez (84e), le Chilien marquant pour l'instant toujours à l'extérieur, les hommes d'Igor Tudor ont remporté une cinquième victoire en six matches.

L'autre Olympique, Lyonnais (10 pts), aussi va bien, et reste en embuscade avec 13 points et un match en moins, celui repoussé à Lorient à cause de l'état du terrain. Avec un nouveau but d'Alexandre Lacazette et un doublé de Karl Toko-Ekambi, ses attaquants en forme, l'OM reste au contact du trio de tête.