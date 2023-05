France/Grand Est: Strasbourg se retrouve sans archevêque

«Le Saint-Père et le président de la République (Emmanuel Macron) acceptent conjointement la démission de la charge pastorale de Monseigneur Luc Ravel», indique la Conférence des évêques de France dans un communiqué. En Alsace-Moselle, le concordat de 1801 est en effet toujours en vigueur et l'archevêque de Strasbourg est à la fois nommé par le Vatican et par un décret signé par la présidence de la République, puis publié au Journal officiel.