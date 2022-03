Strasbourg toujours privé du Parlement européen

Pour la seconde fois de suite, Strasbourg sera privé d'une session plénière des eurodéputés.

Le président du Parlement Hans-Gert Pöttering en a fait l’annonce sous les applaudissements d’une majorité d’eurodéputés, qui n'aiment guère faire la navette entre la Belgique et l'Alsace. Ces derniers s’étaient déjà félicités de pouvoir effectuer exceptionnellement cette semaine leur rentrée à Bruxelles, après l’effondrement d’un faux plafond le 7 août qui a gravement endommagé l’hémicycle du Parlement européen à Strasbourg.

Les plafonds strasbourgeois ont été réparés et consolidés en un temps record. Mais un examen attentif vient de mettre en lumière de nouvelles malfaçons dans ces bâtiments achevés il y a à peine neuf ans. D’autres défauts pourraient être découverts car seuls 45 % du bâtiment strasbourgeois ont été à ce jour passés au peigne fin.

Le coût des différentes transhumances des 785 eurodéputés et 3 000 fonctionnaires, assistants et interprètes entre Bruxelles et Strasbourg, est évalué à 200 millions d’euros annuels. L’existence de ce double siège, fixée par les traités, suscite régulièrement la polémique.